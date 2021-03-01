شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل منافسات «توب موديلز» على شواطئ الغردقة لليوم الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط منافسة قوية وساخنة بين ٣٥ عارضة ازياء من مختلف القارات،تواصلت منافسات «توب موديلز» 2021 داخل منطقة مراكي بالغردقة لليوم الخامس، وسط إجراءات وقائية واحترازية من فيروس كورونا.

وأكدت حبيبة الشاعر مسؤولة التنظيم للمسابقة ان التصفيات النهائية لاختيار أفضل «توب موديلز» في المسابقة تشمل القيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة بينها ملابس البحر والسهرة والملابس الوطنية لكل دولة وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع باقى المشاركات، ورد الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات، ومن المقرر وضع صور الفائزة بلقب «توب موديلز» على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات وتتكون لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدد من الدول.

واضافت الشاعر أن هذه النوعية من المهرجانات تهدف لتنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهى دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر دون أي تكاليف مالية، لوجود عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة وصحفيين يغطون هذه المسابقات والمهرجاناتويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التي استضافت الحدث على اغلفة المجلات المتخصصة.

ومن المقرر تنظيم جولات سياحية للمشاركة لزيارة المناطق الاثرية بالاقصر والقيام برحلات بحرية وسفاري صحراوية والقيام بجولة في عدد من المنتجعات السياحية بالغردقة.