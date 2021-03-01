شكرا لقرائتكم خبر عن «مجمّع مسير التعليمى» يتوج بالمركز الثاني في مسابقة أجمل مدرسة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُوّج مجمع وحدة مسير للتعليم الأساسي، التابع لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بالمركز الثاني خلفًا لمدرسة زراعة ميت علوان، في مسابقة أجمل مدرسة، وهي الفكرة التي تطبقها الإدارة للمرة الأولى على مستوى الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى استثمار فترة توقف العملية التعليمية في المدارس بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، من أجل تحسين جودة المؤسسات التعليمية ومظهرها الجمالي والفنّي، تحت شعار مسابقة «أفضل مدرسة في كفر الشيخ»، والتي يصل مجموع جوائزها المادية إلى 80 ألف جنيه.

ودخلت 50 مدرسة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، التي يترأسها الدكتور سامح صديق، مضمار المنافسة في المبادرة التي أطلقتها الإدارة التعليمية، لتبدأ أعمال التطوير والتجميل للمشاركة في المسابقة، وبلغت 10 مدارس فقط مرحلة التصفيات النهائية، لتنتظر مرحلة التقييمات الأخيرة التي تخضع لإشراف مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيلة الوزارة.

عبد الله زيدان مدير مجمع وحدة مدارس مسير يكرم الطالبو روان الدميري - صورة أرشيفية

إبداع وابتكار

وقال عبدالله زيدان، مدير مجمع مدارس وحدة مسير للتعليم الأساسي، لـ«المصري اليوم»، بعد الفوز في المرحلة النهائية من مسابقة «أجمل مدرسة بكفر الشيخ»: «من وجهة نظري مسابقة رائعة، وعمل فريد لم يحدث من قبل، في ظل قيادة حكيمة خلقت الإبداع والابتكار وروح التنافس بين جميع مدارس إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية».

وحول معاير «المسابقة»، أوضح: «تتمثل في شقين أساسيين، وهما: الجانب الإداري والإبداعي والجانب الفني»، وأكد أن مجمّع مدارس وحدة مسير استعد للمسابقة بالعمل بروح الفريق وتبادل الأفكار للوصول إلى مركز متقدم بالمسابقة.

معايير الاختيار

وتضمنت المسابقة معيارين للتنافس، الأول، الشكل العام للمدرسة، ونسبته (60%) من التقييم، ويضم: «السور الخارجي للمدرسة- المداخل والطرقات- غرف (مدير المدرسة – المعلمين)- الفصول الدراسية- الحدائق- الملاعب- الحمامات- وسائل الأمن والسلامة».

فيما يتضمن المعيار الثاني الجانب الفني والإداري، ونسبته (40%) من التقييم، ويضم: «سجلات المدرسة- الترشيحات على مستوى الجمهورية في المجالات المتعددة أو الترتيب على المحافظة في العام الجاري- نسبة المعلمين المتدربين على المنظومة التكنولوجية الحديثة- مدى تطبيق المعلمين وتفعيل المنظومة وأعداد الطلاب المشاركين على منصات معلمي المدارس- تفعيل المنظومة داخل الفصول حال توفر التجهيزات اللازمة- مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية- مستوى أداء المشاركة المجتمعية في المدرسة».

المراكز الـ10 الأولى:

تنافس على المراكز الأولى: مجمع مدارس وحدة مسير للتعليم الأساسي- مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية- مدرسة على عبدالشكور الرسمية للغات- مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات- مدرسة إبراهيم الشناوي الثانوية بنات- مدرسة الشهيد أحمد قحوف- مدرسة حسني زهرة الإعدادية بنين- مدرسة دقميرة ت. أ- مدرسة زراعة ميت علوان- مدرسة قراجة ت. أ.

وتبلغ قيمة الجوائز 80 ألف جنيه للمدارس الفائزة والمشاركة، ويحصل المركز الأول على جائزة 30 ألف جنيه، فيما يحصل المركز الثاني على 15 ألف جنيه، ومن المركز الثالث وحتى العاشر، قيمة الجائزة 2000 جنيه، ويحصل عدد من المدارس المشاركة الأخرى على جوائز مالية تشجيعية.