التعليم" تعلن بدء بث حصص تعليمية للصفوف من الرابع الابتدائى للثالث الثانوى



وأوضحت الوزارة، في خطابها، أنه سيتم نشر الحصص مسجلة على القناة الخاصة بالوزارة، كما دعت الوزارة أبنائها الطلاب لمتابعة دروسهم والتواصل مع المعلمين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر، والرجوع للحصص المسجلة.