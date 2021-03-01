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التعليم" تعلن بدء بث حصص تعليمية للصفوف من الرابع الابتدائى للثالث الثانوى

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القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات بشأن بدء بث حصص تعليمية في جميع المواد للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوى من خلال منصة البث المباشر.


وأوضحت الوزارة، في خطابها، أنه سيتم نشر الحصص مسجلة على القناة الخاصة بالوزارة، كما دعت الوزارة أبنائها الطلاب لمتابعة دروسهم والتواصل مع المعلمين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر، والرجوع للحصص المسجلة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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