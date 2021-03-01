شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم" تعلن بدء بث حصص تعليمية للصفوف من الرابع الابتدائى للثالث الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات بشأن بدء بث حصص تعليمية في جميع المواد للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوى من خلال منصة البث المباشر.
وأوضحت الوزارة، في خطابها، أنه سيتم نشر الحصص مسجلة على القناة الخاصة بالوزارة، كما دعت الوزارة أبنائها الطلاب لمتابعة دروسهم والتواصل مع المعلمين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر، والرجوع للحصص المسجلة.