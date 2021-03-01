شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار البنك الدولى السابق عن منتدى أسوان: مصر عادت بقوة لدورها المحورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، توجه الدولة المصرية تجاه القارة الأفريقية والعالم وعقد منتديات في مصر يؤكد أن مصر تستعيد دورها المحوري سواء على المستوي الأفريقي أو المستوي الدولي.

وقال مستشار البنك الدولي السابق، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة هو سلسلة لعودة مصر لجذورها الطبيعية مرة أخرى، موضحا أن منتدى أسوان يؤكد أن مصر لن ترجع للخلف مرة أخرى.

وأوضح مستشار البنك الدولي السابق، أن منتدى أسوان يؤكد أيضا أن مصر عادت بقوة لدورها المستنير في القارة الأفريقية، وتستعيد دورها بقوة على الساحة الدولية وليست الأفريقية فقط، موضحا أن الهدف من إقامة منتدى أسوان للسلام تحقيق استقرار السلم والأمن في القارة الأفريقية.