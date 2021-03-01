شكرا لقرائتكم خبر عن ندب المستشار أحمد محمد الصغير رئيسا للجنة القسمة الأولى بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (182) لسنة 2021م أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم (144) بتاريخ 1/ 3/ 2021م بندب المستشار أحمد محمد الصغير السيد أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجنة القسمة الأولى بالأوقاف.

وكانت قد حققت هيئة الأوقاف المصرية إيرادات خلال العام 2019/2020 بمقدار مليار و546 مليون جنيه، وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الأرقام التي ترصد عائدات هيئة الأوقاف المصرية خلال الفترة الماضية وتعظيمها:

الإيرادات وتعظيم عوائد الاستثمار:

1- حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة كبيرة في الإيرادات من العام المالي 2013/2014م بقيمة (564,990,021) جنيهًا، لتصل في العام المالي 2019/2020م إلى (1,546,659,340)، بزيادة قدرها (981,669,319) جنيهًا ، بنسبة بلغت (173%).

2- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية (1,546,659,340) جنيهًا، خلال العام المالي 2019/2020م.

3- حققت هيئة الأوقاف المصرية نموًّا بنسبة (20,6%) خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021م بإيرادات بلغت (801,518,716) جنيهًا، بزيادة قدرها (136,763,029) جنيهًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

4- حققت هيئة الأوقاف المصرية إجمالي إيرادات خلال الـ(7) أشهر من العام الحالي 2020/2021م بلغت (946,041,432) جنيهًا، بزيادة (162,726,253) جنيهًا عن العام الماضي بنسبة 20,8%.

5- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخها, لسبعة أشهر متتابعة على النحو التالي:

- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيه 2020م مبلغ 275,078,367 جنيهًا، بزيادة قدرها 106,405,517 جنيهًا بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م.

- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا، بزيادة قدرها 49,711,062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر فيعام 2019م.

- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهرفي عام 2019م.

- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020م مبلغ 135,287,635 جنيهًا، بزيادة قدرها 17,035,151 جنيهًا بنسبة 14% عن نفس الشهرفي عام 2019م.

- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 2020م مبلغ 145,347,236 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,320,966 جنيهًا بنسبة 19% عن نفس الشهرفي عام 2019م.

- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر نوفمبر 2020م مبلغ 161,744,518 جنيهًا، بزيادة قدرها 11,644,885 جنيهًا بنسبة 7% عن نفس الشهر فيعام 2019م.

- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر ديسمبر 2020م مبلغ 179,042,213 جنيهًا، بزيادة قدرها 11,797,653 جنيهًا بنسبة 7% عن نفس الشهرفي عام 2019م.

- بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يناير 2021م مبلغ 144,522,716 جنيهًا، بزيادة قدرها 25,963,225 جنيهًا بنسبة 21,9% عن نفس الشهر في عام 2019م.