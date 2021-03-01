شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة تشارك بالاجتماع الوزارى التحضيرى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى فعاليات الاجتماع التمهيدى الافتراضى الوزارى الأفريقى بشأن مفوضية وضع المرأة حول موضوع الدورة الخامسة والستون 65CSW "المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذ القرار فى الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر لأعضاء وممثلى الدول المشاركة فى هذا الاجتماع الهام مؤكدة على أهمية المساواة بين الجنسين لتحقيق التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى للمرأة.

وقالت أن انتشار جائحة فيروس كوفيد- 19 كان عاملا مؤثرا عالميًا على أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وعلى قضية العنف ضد المرأة، حيث ادت الجائحة إلى زيادة التحديات التى تواجه المرأة حول العالم.

كما وجهت التهنئة لمفوضية الاتحاد الإفريقى بمناسبة إطلاق أول استراتيجية للاتحاد الإفريقى بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعد تعديل تعريفاتها وموائمتها مع بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة، والذى أُعتمد فى الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة STC on GEWE فى نوفمبر 2020.

يذكر أنه من المقرر أن تُعقد الدورة الخامسة والستون للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة CSW65 فى نيويورك فى الفترة من 15 إلى 26 مارس 2021 وتتناول موضوع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وإسهامها فى صنع القرار فى الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.