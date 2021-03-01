شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التوصيات الواجب مراعاتها خلال شهر مارس لمزارعى محصول العنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات، التى أعدها معهد بحوث البساتين فى ضرورة رش العنب الفليم والسبريور باستخدام أقراص الجبرلين وصول العناقيد لحوالى 7-10 سم طول، و وصول حبة العنب إلى 4 ملى ميكرون، بتركيز20 جزء فى المليون (قرص /100لتر ماء)، ويتم تكرار هذه الرشة بعد حوالى 10 أيام من الرشة الأولى، ويتم إضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم / لتر ماء.

وتضمنت رش أى مركب لتثبيت العقد، مثل الاميكتون(مصدر للاكسين)، بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء، وإجراء بعض معاملات التقليم الصيفى مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة فى الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نموًا، وقص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب فى اختناق العنقود.

كما شملت خف العناقيد خصوصًا صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل.

والاستمرار فى زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون، ورى الشتلات الصغيرة وإضافة الخرطوم بجوار كل شتلة، وتربيط لفروع الاشجار على الخشب ورفعها على السلك بالبلاستك، والتخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، وإزالة السرطانات من على الجذوع.

وبالنسبة للتسميد، فاشجار العنب التى تروى بالتنقيط الرى الأولى – يضاف 2 ك سلفات نشادر، والرية الثانية - يضاف 2 ك سماد مركب 19 – 19 – 19، والرية الثالثة - يضاف 2 ك سلفات بوتاسيوم، والرية الربعة - يضاف 2 لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر، ويضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر، و2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم.

أما عن برنامج الرى، ففى السنة الأولى 8 لتر/ يوم، والسنة الثانية 12-14 لتر/ يوم، والسنة الثالثة 14 لتر/ يوم، والسنة الرابعة 16 لتر/ يوم، ويتم الرى اليومى لمدة ساعة، 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

وحول برنامج المكافحة ومقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية تتضمن التوصيات المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقى عند وصول الأفرع الحديثة إلى طول 25 سم فى المتوسط، وذلك بالرش بأى من المبيدات الموصى بها عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية.

ويتم مكافحة البياض الدقيق والبياض الزغبى، باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء، ومكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشرى المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء - موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء.

ويتم تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50 سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان، وفى حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به.

وأكدت التوصيات، أن افضل مبيدات المستخدمة فى مقاومة النيماتودا تميك 15% 15كجم للفدان فى شهر 8 أو 10- فايديت 24% بمعدل 2.5 لتر للفدان فى شهر مارس-راجبى 10% بمعدل 20كجم للفدان- بيور وتينج بمعدل 2 للفدان ويتم الإضافة من مرتين إلى اربع مرات بمعدل مرة كل 6 شهور أو كل 3 شهور( افضلهم ).

وفى حالة وجود الإصابة بالاكاروسات العادية ( 5 – 7 ) أفراد على الورقة ترش الأشجار بــــ التديفول 250 سنتبمتر مكعب / 100 لتر ماء- كوميت 130 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء، كما يتم فحص أوراق النموات الحديثة لاكتشاف الإصابة بالتربس والجا سيد، ومكافحة التربس دايمثويت 150 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء، ومكافحة الجاسيد ملاثيون 75% 300 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء.

ولمكافحة القواقع بالطعم السام (93 جزء رده +2 جزء نوفاكرون + 5 جزء عسل أسود) ويخلط العسل بالردة فى الماء ويضاف المبيد فى الصباح الباكر توضع الخلطة على شكل دائرة حول الشجرة , ويضاف كبريتات الحديدوز بمعدل 500 جم / شجرة.