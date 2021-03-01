شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم، الإثنين، مع إحدى الشركات الإنشائية بديوان عام الوزارة، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتطوير تلك المستشفيات لتقديم كافة الخدمات الطبية، والتعامل مع الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالإسراع في معدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بتلك المستشفيات، والتي بلغت معدلات الإنجاز بها 83%.

وأضاف أن الوزيرة شددت على الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات، بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في تلك المستشفيات لحين الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وتسليمها.

وأكد مجاهد أهمية دور مستشفيات الحميات والصدر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتقديم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج، وذلك باعتبارها حائط الصد الأول للأمراض المعدية التي تعرضت لها البلاد خلال عقود طويلة مضت وحتى الآن.