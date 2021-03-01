شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب المزارعين على استخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم كرستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة، في الإحتفالية التى أقيمت لتكريم سفراء المياه من المزارعين وطلاب المدارس الفائزين بمسابقة "حافظ عليها .. تلاقيها"، والتى عُقدت بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

و أطلقت مبادرة "سفراء المياه"، وذلك بالتعاون مع مشروع "دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه" (ستارز) والممول من الإتحاد الأوروبي ، والتى تهدف لتعزيز انتماء طلبة المدارس في مصر والاستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، وتوعية عائلاتهم وأصدقاءهم بهذه الممارسات وأهمية تطبيقها.

و تم أيضاً إطلاق مبادرة "سفراء المياه المزارعين" بهدف الاستفادة من جهود المزارعين الفائزين في توعية المزارعين المحيطين بهم من خلال قيامهم بعمل جلسات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين، وعمل زيارات ميدانية لأراضي المزارعين لمساعدتهم وإرشادهم، مؤكداً أن نقل المعرفة من مزارع الى مزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة.

وفى ضوء نتائج المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها "حافظ عليها.. تلاقيها"، والتي أُطلقت على صفحة مشروع "ستارز" في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.. فقد تم تكريم عدد من طلاب المدارس والمزارعين من رواد الري الحديث، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة تكريم 40 من الطلاب و30 من المزارعين وتسليمهم لمهامهم كسفراء للمياه.

وسيتم بالتعاون مع مشروع "ستارز"، تغطية أنشطة سفراء المياه المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لنشر أهمية التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث لأكبر عدد من المزارعين على مستوي الجمهورية.

وتمت الإشادة بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، و سيتم تدريب المزارعين علي استخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة، والذى يعد أحد أدوات الري الذكي التي تسهم في ترشيد إستخدام مياه الرى.

وتم تكريم عدد من المهندسين القائمين بتنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يُعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1090 كيلومتر تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 4185 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1548 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6823 كيلومتر حتى تاريخه ، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه.

وتفقد سفير الاتحاد الأوروبى، متحف حديقة المركز الثقافى، والتى تُعد أحد الحدائق التى قامت الوزارة بتطويرها مؤخراً، وهى مقامة على مساحة (9) أفدنة ، وتتميز الحديقة بوجود نماذج للآلات التاريخية المستخدمة في الرى مثل الشادوف والساقية والطنبور، كما يضم المتحف نماذج علمية تحاكى النظريات الفيزيائية مثل تحويل الطاقة الحركية لطاقة ضوئية ، ونظرية فيثاغورس.

وتم مؤخراً الانتهاء من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة ، وهى مقامة على مساحة (13) فداناً ، وقد إشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين ، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام.