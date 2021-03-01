"الشباب المصري" ببورسعيد: الرئيس انحاز للشعب بقضية "الشهر العقاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محمد سيف، مسؤول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم الأثنين، إن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، انحاز للشعب بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

قال سيف - تعقيبًا على توجيهات الرئيس - إن الرئيس أنهى حالة الجدل، ومنح فرصة للحوار المجتمعي قبل إجراء تعديلات على القانون بالشكل الذي ينتج عنه تسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للمواطنين، والحفاظ في نفس الوقت على الملكية العقارية وحق الدولة.

ووجه الشكر لرئيس الجمهورية لتوجيهاته التي أدت للتخفيف على كاهل المواطنين من الأعباء المالية التي كانت ستقع عليهم جراء هذا القانون، وأنها خير دليل على أن الرئيس يعيش مشاكل المواطنين ويسعى جاهدًا لحلها.​