الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على سيدة وزوجها داخل قسم بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن ادعاء سيدي باعتداء مأمور ورئيس مباحث وضباط قسم أول أكتوبر عليها وزوجها بالضرب.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المدعية والدة شخص صادر لطليقته حكماً بتسليم كريمتهما لوالدتها، وحال معاونة الجهات الإدارية فى التنفيذ اعترضت والدة الشخص المشار إليه "المدعية"، وامتنعت عن التنفيذ، وتم إثبات ذلك فى محضر التنفيذ، إلا أنها استمرت فى الامتناع عن التنفيذ مهددة بإلحاق الأذى بنفسها فى حالة الدخول.

وأمكن إقناعها بالعدول عن موقفها خشية التعرض للمسائلة الجنائية، فامتثلت، وتمكنت الجهات المعنية من تنفيذ الحكم وتسليم الطفلة لوالدتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.