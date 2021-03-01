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مفصولة الرأس.. العثور على جثة عامل مذبوح بالسلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شكلت مديرية أمن القاهرة، فريق بحث ضم رؤساء وضباط مباحث شرق القاهرة، لسرعة كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل سوبر ماركت مذبوح داخل شقته بشارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام.

ورد إخطارًا من رئيس مباحث السلام أول، للعميد محمد دويدار، مفتش المباحث، مفادها العثور على جثة عامل سوبر ماركت، مذبوح داخل شقته، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب رأسه مفصولة عن الجسد.

وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة وعمليات تفريغ لكاميرات المراقبة لسرعة تحديد هوية الجناة وكشف أسباب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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