شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من وزراة التنمية المحلية لمتابعة المشروعات بمدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الإثنين، اجتماعا مع لجنة متابعة المشروعات من وزراة التنمية المحلية، بحضور المهندس هاني محمد عبدالوهاب، مدير عام خطط ومشروعات التنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية، وايمن محفوظ ممثل إدارة التخطيط بالديوان العام.

وأوضحت رئيس المدينة، أن الزيارة تهدف إلى متابعة مشروعات رصف الطرق المنفذة بخطة عام 2021 وحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية لدراسة إمكانية تطويرها.

وأضافت المغربي أن اللجنة حصرت جميع المواقف والساحات الرسمية والعشوائية لدراسة إمكانية تطويرها، وأن اللجنة تسعي إلى إعداد دراسة وافية ضمن الخطة المعدة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية كما أنها تسعي إلى حصر الأسواق العشوائية التي تتسبب في أضرار بالمناطق السكنية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى بأماكن حيوية، منوها عن أن تنفيذ الخطة يتطلب مراحل واتباع سياسية النفس الطويل عبر مراحل مدروسة، حيث أن الموضوع يتشابك مع أبعاد كثيرة اقتصاديا واجتماعيا، وضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعوامل المحفزة قبل البدء في أي إجراء من شأنه تغيير أماكن أو تطوير تلك الأسواق أو المواقف.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على المعاينات الميدانية للمناطق المقترح تطويرها، وإعداد التصاميم التي يتم مناقشتها، للوصول لأفضل الحلول، برفقة مديري الإدارات المختصة «التخطيط والهندسة» لمتابعة وتوفير كل التسهيلات لفريق العمل من لجنة المشروعات الريفية لإنجاز المهام بالشكل المطلوب.