شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة: «السيسي ينحاز دائما إلى مصلحة المواطن» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري.

وقال أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قرار السيسي ليس جديدا عليه، حيث يحرص دائما على مصلحة الوطن»، مؤكدا أهمية تقديم مشروع قانون متكامل بشأن الشهر العقاري.

وأشار إلى أهمية تكوين لجنة مشتركة من مجلس الشيوخ والنواب لإقرار قانون متكامل حول الشهر العقاري، مع تنظيم حوار مجتمعي شامل حول القانون.

وأكمل: «المسألة ليست تعديل مادة أو اثنين في القانون، لكن من وجهة نظري أننا بحاجة إلى مشروعات قوانين موحدة بشأن عدة من الملفات بينها الاستثمار والشهر العقاري»، مضيفا: «قرار الرئيس عين الصواب، فهو دائما ينحاز إلى مصلحة المواطن».