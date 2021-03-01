شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: قيمة المبالغ المقطوعة لتسجيل الشقة «في مقدور المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء، والذي وجه الرئيس خلاله بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري، مؤكدا أن قيمة المبالغ المقطوعة ستكون في مقدور المواطن.

وقال مروان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «السيسي وجه بتأجيل تنفيذ القانون مع إتاحة فترة انتقالية لا تقل عن عامين للتسجيل بملبغ مالي مقطوع مخفض»، مشيرا إلى أن الحكومة ستعد مشروع قانون بعد قرار الرئيس لتقديمه إلى البرلمان.

وأوضح أن الحكومة ستحدد قيمة المبالغ المقطوعة خلال الفترة المقبلة، قائلا: «الرئيس وجه بأهمية أن يكون المبلغ المقطوع في مقدور المواطنين».

وأكمل: «سيكون من حق المواطن توصيل المرافق بشكل طبيعي دون اشتراط التسجيل خلال الفترة المحددة»، متابعا: «رسوم الشهر العقاري ثابتة ولا يوجد تغيير فيها والحديث حول ضريبة 2.5%».

وحول الحبس الاحتياطي عن بعد، أكد أن التجربة نجحت بنسبة 100% في 3 محافظات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعميم التجربة على باقي المحافظات.

وأكد وزير العدل أن تسجيل الوحدات السكنية يرفع من قيمتها، فضلا عن حماية العقار من مخاطر.