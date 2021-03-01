شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بتعديل رسوم منح التراخيص لإقامة بنك الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الدكتورة ايرين سعيد، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الخاصة بالرسوم المدفوعة لمنح التراخيص لإقامة بنك الدم.

وأضافت النائبة، في بيان مساء الاثنين، أنها ترى أن الرسوم مبالغ فيها ولابد من خفضها ووضع نسبة زياده سنوية.

وتابعت: «لابد من التفرقة بين رسوم التراخيص للقطاع الأهلي والقطاع الخاص، حيث أن القطاع الأهلي يناشد الدولة بخفض الرسوم وهو لا يهدف إلى الربح بخلاف القطاع الخاص».