شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محور المنصورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير محور المنصورية، ووجه المحافظ حي الهرم بتكليف عدد من الموظفين بمتابعة الممشى السياحي بمحور المنصورية بالتناوب على مدار اليوم ، للحفاظ على أعمال التطوير المنفذة.

كما حرص «راشد» على تفقد أعمال تطوير طريق كورنيش المريوطية، وكذلك تفقد الأماكن المخصصة والجاري تجهيزها لإقامة عدد من المحلات والأكشاك، بشكل حضاري ونموذج موحد، بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد استثماري، وإضافة أماكن انتظار للسيارات وتوفير عدد من المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين لصنع متنفس ومتنزه للمواطنين المقيمين بالمنطقة والمترددين عليها.

كما تفقد محافظ الجيزة محور ترسا، ووجه الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية مع تكثيف الأعمال والبدء في تحديد الخط التنظيمي بجانبي الطريق، مع الالتزام بارتفاعات ملائمة للأرصفة لمراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعيم الجزيرة الوسطى بالشارع بالزراعات الحديثة لإعطائه اللمسة الجمالية والحضارية .