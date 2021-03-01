شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطالب بتطوير شارع خاتم المرسلين في أسرع وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركات المرافق والأحياء، بضرورة التعاون للانتهاء من أعمال تطوير شارع خاتم المرسلين في أسرع وقت.

وشدد راشد على الشركة المسؤولة عن التطوير بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلي المواصفات القياسية والفنية، واستخدام أجود الخامات مع رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير، وإضاءة الشارع وتدعيمه بعدد كافي من أعمدة الإنارة، لعدم التأثير على الحركة المرورية بالشارع.

وطالب المحافظ الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، بالتزامن مع أعمال تطوير كوبرى ترسا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق، لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات بدءاً من شارع خاتم المرسلين وحتى طريق المريوطية، وهو المحور الذي قاربت محافظة الجيزة على الإنتهاء من تنفيذه بالتنسيق مع العديد من الجهات، ليكون شريان مروري موازى لشارع الأهرام، وكذلك لربطه بمحور ترعة الزمر، لتيسير الحركة المرورية لكي تتماشي مع النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة واستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عند الإغلاق الكلي لشارع الأهرام عند بدء أعمال الحفر لمترو الأنفاق.