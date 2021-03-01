شكرا لقرائتكم خبر عن «إنقاذ الطفولة» تستعين بمنى الشاذلي للتوعية بأهمية القراءة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعانت هيئة إنقاذ الطفولة بالإعلامية منى الشاذلي في حملة قصصنا بالعربي «save with stories»، للتوعية بأهمية قراءة القصص للأطفال لتساعدهم في التعبير عن أنفسهم.

وظهرت «الشاذلي» في فيديو لدعم الحملة، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في مبادرة «حادي بادي» لتشجيع الأطفال على القراءة. وقرأت منى الشاذلي خلال الفيديو قصة للأطفال بعنوان «طويل طويل» لمساعدة الصغار على الايمان بالاختلاف وعدم الخجل

مشيرة إلى أن الاختلاف جمال وقوة. يذكر أن حملة «قصصنا بالعربي Save with Stories» أطلقتها مبادرة «حادي بادي» نوفمبر الماضي، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، ضمن الحملة الوطنية للصحة النفسية، لتوعية الأمهات والآباء ومقدمي الرعاية بالحفاظ على السلامة النفسية للأطفال بجانب سلامتهم الجسدية.