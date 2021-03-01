شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: الكذب كثيرًا سبب انتشار «موت الفجأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن الموت الفجأة يتمثل في موت أي شخص بشكل مفاجئ في حادث سيارة أو طائرة أو الموت لمرض بشكل مفاجئ.

وشدد «علي»، خلال حواره مع برنامج «البيه والهانم» على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، على ضرورة أن يستعد الإنسان للموت من خلال حسن الظن بالله، وأن يكون لديه ذكر لله، وهذا واضح في قوه تعالى: «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

ولفت إلى أن موت الفجأة يكون راحة للمؤمن المستعد لمقابلة الله، وهذه الراحة تتمثل في عدم المعاناة من سكرات الموت، وموت الفجأة يعتبر حسرة للفاجر غير المستعد لمقابلة الله، وهذا واضح في قوله تعالى: «فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ».

وذكر أن التصبب عرقًا أثناء الموت من علامات حسن الخاتمة، وبعض العلماء تحدثوا بأن الموت أثناء الذهاب إلى العمل يعتبر أيضًا من علامات حسن الخاتمة وفقًا لآراء العلماء.

ولفت «علي»، إلى أن سبب انتشار موت الفجأة هو الكذب كثيرًا، بدليل أن رجلا كذب على مطرف بن عبدالله الحافظ البصري المتوفى سنة 95؛ فقال مطرف: «اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر مكانه ميتا، فرفع أمره إلى الوالي، فقال له: «أقتلته»، فقال: «لا دعوة وافقت أجله».

وشدد على ضرورة أن يستعد الإنسان لحسن الخاتمة بالصدقة، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الصدقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ»