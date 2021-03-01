شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد تطوير الطرق المحيطة بالمتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدداً من المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة خلال خطة ورؤية حضارية، لتطوير محاور الحركة الرئيسية، وشبكة الطرق لحل الاختناقات المرورية، التي تعانى منها بعض القطاعات .

شملت جولة محافظ الجيزة متابعة الموقف التنفيذي بشارع محمد أنور السادات «ترسا» ومحور المنصورية وكورنيش المريوطية، ونسب التنفيذ الإنشائية بالمرحلة الثانية من محور ترسا وكذلك أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين لتنفيذ الخط التنظيمي به.

أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بمسار خط التنظيم والمساحات المحددة للحارات المرورية للطريق، بما يتناسب مع حجم الحركة المتوقعة، للقادم من شارع ترسا وصولاً لمحور المنصورية مما سيسهم في إحداث طفرة مرورية وخلق مجتمع حضاري يتماشى مع المخطط العام لتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والذي يعد مقصداً للسياح من مختلف الدول في ظل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومتنوعة، والتى ستساعد على تخفيف حدة الزحام والكثافات من حوله لضمان السيولة المرورية وتسهيل حركة السياح الوافدة إليه.