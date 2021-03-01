شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تشريعية النواب» يكشف تفاصيل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مناقشات اللجنة لمقترحات تعديل قانون الشهر العقاري.

وأضاف الطماوي، خلال مداخلة مع برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن جلسة اليوم شهدت مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة قبل ان توافق بالإجماع على إعادة المناقشة بداية من جلسة الغد بعد توجيهات رئيس الجمهورية.

وتابع: «اللجنة وجهت الشكر للرئيس السيسي وتلقت بيان رئاسة الجمهورية بتصفيق حاد أثناء الجلسة».

وأوضح أنه بداية من الغد سيتم المناقشة على ضوء المستجدات، وخلال الفترة المقبلة سيتم فتح حوار مجتمعي وتتضح الرؤية خلال الاجتماع غدا حين مناقشة الاقتراحات.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية تلقت العديد من مشروعات القوانين سواء من حزب الأغلبية أو الحكومة أو بعض الأعضاء وتم الحصول على الموافقة من حيث المبدأ وتم البدء في مناقشة المادة الأولى الخاصة بتأجيل القانون لنهاية 2021 قبل أن يتم الموافقة على إعادة المداولة بناء على توجيهات الرئيس السيسي.