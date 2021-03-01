«آثار الإسكندرية» تزيل تعديات خشبية على حواصل وخندق طابية «كوسا باشا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم الاثنين، تعديات على طابية كوسا باشا شرق الإسكندرية، بالتنسيق بين الآثار وحى المنتزة ثان.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية، إن المنطقة تواجه أي تعديات على المواقع والآثار بشدة وحزن وتزيله في حينه، مشيرا إلى أن منطقة آثار شرق التابعة لها الطابية قامت بالتنسيق مع حى المنتزه ثان، وأزالت كافة التعديات الخشبية التي أقامها بعض شاغلى حواصل الطابية بصحن وخندق طابية كوسا باشا الأثرية المسجلة بالقرار الوزارى 232 لسنة 1992.

وأشار إلى أن الإزالة جرت تحت الإشراف الأثرى بمنطقة آثار شرق الإسكندرية، وفى حضور لجنة مكونة من رجب إسماعيل وسلمى عبدالفتاح وهند محمد سليمان، بإشراف هيام رميح مدير عام آثار شرق.

"آثار الاسكندرية" تزيل تعديات خشبية على حواصل وخندق طابية كوسا باشا (صور)

وقال «متولى»، إن طابية كوسا باشا أقيمت في عهد محمد على، خلال الفترة من 1805 وحتى 1848، على تل مرتفع وتتكون من أسوار داخلية وخارجية ويحيطها من الداخل خندق كبير عميق ويتوصل إليها من خلال قنطرة خشبية يتوسط الجهة الشرقية يؤدي إلى فناء يتوسطه الحاصل الرئيسى، وتتكون الطابية من حواصل موزعة على مستويين.

"آثار الاسكندرية" تزيل تعديات خشبية على حواصل وخندق طابية كوسا باشا (صور)

"آثار الاسكندرية" تزيل تعديات خشبية على حواصل وخندق طابية كوسا باشا (صور)

"آثار الاسكندرية" تزيل تعديات خشبية على حواصل وخندق طابية كوسا باشا (صور)

"آثار الاسكندرية" تزيل تعديات خشبية على حواصل وخندق طابية كوسا باشا (صور)

"آثار الاسكندرية" تزيل تعديات خشبية على حواصل وخندق طابية كوسا باشا (صور)