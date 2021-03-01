شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تعلن موافقة وزير الشباب على دعم نادي منتخب السويس بـ 100 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم نادي منتخب السويس بمبلغ 100 ألف جنية، بناءا على طلب النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب لدعم الأنشطة الرياضية داخل النادي.

جاء ذلك خلال زيارة النائبة عفاف زهران، اليوم الإثنين، للدكتور أشرف صبحى، بمقر الوزارة بالقاهرة .

التقت «زهران» بالدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والذي أرسل خطابا إلى مديرية الشباب والرياضة بالسويس بمبلغ الدعم المقدم من الوزراء بناءا على طلب النائبة عفاف زهران .

كما تقدمت النائبة بطلب إلى وزير الشباب والرياضة لدعم مراكز الشباب الموجودة بالقطاع الريفي بحي الجناين، وتم التصديق عليه تمهيدا لإرسال الدعم لتلك المراكز، ووجهت عضو مجلس النواب الدعوة للوزير لزيارة السويس .

طلبت النائمة من الوزير خلال اللقاء عودة رحلات الأقصر وأسوان التي كانت تنظمها الوزارة للشباب، وأكد لها وزير الرياضة على عودتها قريبا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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