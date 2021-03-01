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نائبة تعلن موافقة وزير الشباب على دعم نادي منتخب السويس بـ 100 ألف جنيه

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم نادي منتخب السويس بمبلغ 100 ألف جنية، بناءا على طلب النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب لدعم الأنشطة داخل النادي.

جاء ذلك خلال زيارة النائبة عفاف زهران، اليوم الإثنين، للدكتور أشرف صبحى، بمقر الوزارة بالقاهرة .

التقت «زهران» بالدكتور عادل رضوان، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والذي أرسل خطابا إلى مديرية الشباب والرياضة بالسويس بمبلغ الدعم المقدم من الوزراء بناءا على طلب النائبة عفاف زهران .

كما تقدمت النائبة بطلب إلى وزير الشباب والرياضة لدعم مراكز الشباب الموجودة بالقطاع الريفي بحي الجناين، وتم التصديق عليه تمهيدا لإرسال الدعم لتلك المراكز، ووجهت عضو مجلس النواب الدعوة للوزير لزيارة السويس .

طلبت النائمة من الوزير خلال اللقاء عودة رحلات الأقصر وأسوان التي كانت تنظمها الوزارة للشباب، وأكد لها وزير على عودتها قريبا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

نائبة برلمان تحصل على الموافقة على دعم مالى لنادى منتخب السويس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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