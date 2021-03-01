محافظ المنيا يناقش مع أعضاء بـ«الشيوخ» مقترحات «حياة كريمة» 

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش مع أعضاء بـ«الشيوخ» مقترحات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف أكثر من 1500 قرية على مستوى المحافظات، والعمل على تعظيم الاستفادة منها لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لإشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين، حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.
استعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيراً إلى تحديد احتياجات القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب- الصرف الصحي- كهرباء- غاز طبيعي- تعليم- صحة- طب بيطري- طرق- شباب ورياضة- تحسين بيئة- إسعاف- حماية مدنية- اتصالات).
كما ناقش المحافظ العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكداً إلمامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين يعدون عين المواطن في دولة تحكمها أسس الديمقراطية العريقة والأصيلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
181,829
-
تعافي
140,460
-
وفيات
10,639