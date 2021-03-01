شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش مع أعضاء بـ«الشيوخ» مقترحات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف أكثر من 1500 قرية على مستوى المحافظات، والعمل على تعظيم الاستفادة منها لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لإشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين، حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.

استعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيراً إلى تحديد احتياجات القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب- الصرف الصحي- كهرباء- غاز طبيعي- تعليم- صحة- طب بيطري- طرق- شباب ورياضة- تحسين بيئة- إسعاف- حماية مدنية- اتصالات).

كما ناقش المحافظ العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكداً إلمامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين يعدون عين المواطن في دولة تحكمها أسس الديمقراطية العريقة والأصيلة.