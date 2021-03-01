شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: وقوف المصريين خلف القيادة السياسية هو السبيل لتحقيق كل أحلامنا بالمستقبل. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

وأضافت سليم، خلال بيان لها اليوم، أن قانون الشهر العقاري تسبب في حالة جدل كبيرة خلال الأيام الماضية، لذلك حرص الرئيس على تأجيل تطبيق هذا القانون حرصا على مصلحة الشعب المصري، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو صادق مع الشعب ودائما حريص على المصارحة والمكاشفة.

وأوضحت أن إصرار السيسي على طرح كل القضايا أمام المواطنين رسالة طمأنة بأننا نسير في الطريق الصحيح، مؤكدة أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس السيسي من نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن وقوف المصريين خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة هو السبيل لتحقيق كل أحلامنا في المستقبل.