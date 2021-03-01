شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قرار الرئيس بشأن تأجيل قانون الشهر العقاري يخفف أعباء المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تأجيل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، قائلا إن ذلك القرار يهدف إلى التخفيف على كاهل المواطنين من الأعباء المالية الواقعة عليهم.

وقال النائب في بيان، الاثنين، إن هذا القرار يدل على حرص القيادة السياسية للاستجابة لنداء الجماهير، وأن الرئيس السيسي يعيش مشاكل المواطنين ويسعى جاهدا لحلها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون يعطي فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت أيضا على الملكية العقارية وحق الدولة.