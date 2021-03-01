شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، الاثنين، إن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي لعشرة أشهر ومن المتوقع أن تنتج ثلاثة ملايين طن في 2021.

وأضاف عبدالجواد أن الإنتاج المتوقع سيساعد مصر على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في العام الحالي.

كان وزير التموين علي المصيلحي، قد قال في بيان الشهر الماضي إن ارتفاع إنتاج المزارعين المصريين من بنجر السكر من المتوقع أن يسمح بشراء كميات كافية لتلبية 90 بالمئة من الاستهلاك المحلي.

ونقل بيان لمجلس الوزراء عن وزير الزراعة السيد القصير قوله اليوم الاثنين إن البلاد زرعت 325 ألف فدان بقصب السكر هذا العام بمتوسط إنتاجية 48 طنا للفدان.

وأضاف أنها زرعت أيضا 610 آلاف فدان ببنجر السكر بمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان.