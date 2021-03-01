شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس« الإنجيلية» يشكر السيسي لإصداره قرارًا بتشكيل هيئة أوقاف الطائفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الإثنين، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إصداره القرار الجمهوري رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.

وجاء في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وجميع كنائسنا التابعة للطائفة الإنجيلية، يسعدني أن أعرب عن خالص التقدير لسيادتكم لكل ما تقومون به من مجهودات في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، وقد بات واضحًا للجميع مواقفكم الداعمة للعيش المشترك، ومجهوداتكم الكبيرة في تحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع..نصلي دائمًا لبلادنا العزيزة لدوام التقدم والازدهار».