شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل قانون الشهر العقاري.. عزة مصطفى: «شكرًا يا ريس.. أنهيت الجدل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم الجدل نهائيا بتأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري لفترة لا تقل عن عامين.

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «شكرا يا ريس أنهيت حالة الجدل ومنحت فرصة للحوار المجتمعي قبل إجراء تعديلات على القانون».

وتابعت: الرئيس السيسي عقد اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض«تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد».