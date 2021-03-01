شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطلق «#شكرا_ يا ريس» بعد تأجيل قانون الشهر العقاري: ينحاز للشعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج «#شكرا_يا_ريس»، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المتعلقة بقانون الشهر العقاري.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «شكرا يا ريس بجد اليوم، واضح أنك تنحاز للشعب، وتثبت للمصريين أنك تنحاز للناس فيما يتعلق بقانون الشهر العقاري وتأجيل تعديلات القانون لمدة عامين وليس عاما واحدا».

وتابع: «الرئيس مشكور أيضا على الاستجابة السريعة لحالة الطفل يحيى المصاب بضمور، وسيارة الإسعاف في طريقها إلى الطفل حاليا».

وأضاف أن بيان الرئاسة صدر في الوقت الذي كانت تناقش فيه اللجنة التشريعية مشروع قانون الشهر العقاري، وكان الاقتراح التأجيل لمدة عام وتم تغيير خريطة المناقشات بعد بيان الرئيس الذي طالب بمشروع قانون ينحاز للجميع.