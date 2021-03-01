شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا.. وغرب شبرا الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية اليوم الإثنين، 16 حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل حي غرب شبرا الخيمة، أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة، بعد أن سجل 4 حالات فيما سجلت مدينة العبور وشبين القناطر وحي شرق شبرا الخيمة وقها صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13212 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 1022 حالة، والعبور 191، والقناطر الخيرية 828، وبنها 4105، وشرق شبرا الخيمة 1325، وغرب شبرا الخيمة 1396، وشبين القناطر 902، وطوخ 1712، قليوب 911، مدينة قها 80، وكفر شكر 767 حالة.