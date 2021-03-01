شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تجميل وتطوير مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال التطوير بالمدينة بعد توسعة الطريق من الجانبين بمنطقة النرجس ومنطقة الزهراء ومنطقة السلام، والبدء في تركيب ورص بلاط الانترلوك بمنطقة الزهراء والسلام وتركيب الحجر الفرعونى للواجهات باحواض الأشجار والزهور والزينة والمشايات للمشاة.

ووجه بمراعاة مقاييس الحجم والارتفاع للنموذج ليتناسب مع الجميع، لتحسين المظهر الحضاري والجمالى للمصيف، وبسرعة الانتهاء من كل الأعمال الجارية والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وصيف «٢٠٢١» تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.