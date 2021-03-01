شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنو بنها عن كوبري «الشموت»: «من فوق الله الله ومن تحت يعلم الله» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالفيس بوك، الإثنين، صورا لكوبري الشموت على طريق القاهرة- الإسكندرية، المار داخل محافظة القليوبية، بالتحديد في زمام مدينة بنها عاصمة المحافظة، بعد تطويره وتوسعته، وهي الصور نفسها التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة النقل.

في المقابل نشر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، التناقض بين الصور المنشورة عن تطوير وتوسعة الكوبري بما يدعو إلى الفخر، وبين ما يعنيه الكوبري من الأسفل بسبب رشح كميات كبيرة من المياه.

كوبري الشموت ببنها

نشرت منار نوفل على صفحة بعنوان «بنها لازم تنضف»: «كوبري الشموت في بنها بينطبق عليه المثل بتاع من فوق هلا هلا ومن تحت يعلم الله، إنتوا إيه مشكلتكوا لو ظبطتوا الطريق تحت كوبري الشموت ده، وخليتوا الناس تعيش في نضافة بدل القرف اللي هما فيه رايح جاي ده، هيئة الطرق ظبطت الطريق من فوق، طيب المحافظة ومجلس المدينة دورهم فين.. هما اللي مسؤولين عن اللي تحت الكوبري ده».

كوبري الشموت ببنها

ونشرت صفحة «بنها العسل»، صورتين للكوبري من أعلى وأسفل توضحان التناقض، معلقة: «كوبرى الشموت وتحت كوبرى الشموت.. منظر تحفة من فوق ومن تحت صرف صحي».

كوبري الشموت ببنها

كان محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، قام قبل أيام بجولة تفقد خلالها منطقة أسفل كوبري الشموت بمدينة بنها، حيث تفقد تواجد مياه نتيجة وجود رشح من ترعة قديمة لم يتم تغطيتها بشكل ملائم.

كوبري الشموت ببنها

وقال بيان لديوان عام المحافظة، إن المشكلة تحدث منذ عدة سنوات، وعلى الفور نسق المحافظ مع اللواء المهندس رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري لمعالجة تغطية الترعة الذي أكد على إدراج المنطقة ضمن خطة التطوير التي تتم أسفل كوبري الشموت ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

كوبري الشموت ببنها

يذكر أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية لتطوير الكوبري، 32 مليون جنيه، بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، وتتفذه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.

كوبري الشموت ببنها