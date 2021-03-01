شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: «كورونا» أسهم في تفاقم النزاعات المسلحة وتنامي التنظيمات الإرهابية بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التحديات الحالية بالقارة الإفريقية تتطلب إعادة النظر في مفاهيم الأمن التقليدية المتعارف عليها بعد جائحة كورونا، التي أسهمت في ذات الوقت في تفاقم النزاعات المسلحة وتنامي التنظيمات الإرهابية وأزمات النزوح والهجرة القسرية والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها القارة.

وأشار شكري، في كلمته خلال افتتاح منتدى أسوان 2 للسلام والتنمية، إلى أن هذه التطورات تقتضي تعزيز قدرات الدول الأفريقية على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأحانب واستمرار التدفقات غير الشرعية للأسلحة، بالتوازي مع زيادة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما يصب في صالح إنجاح المبادرة الأفريقية لإسكات البنادق.

وأكد شكري على الدور الذي سيضطلع به مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي سيتولى قيادة الجهود التنموية في بؤر التوتر لمنع تجدد النزاعات، وذلك في إطار المسئولية الموكلة إلى مصر وقيادتها لدعم برنامج بناء القدرات وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأوضح وزير الخارجية أن النسخة الثانية لمنتدى أسوان- على مدار خمسة أيام- تتيح فرصة مواتية لتناول هذه الإشكالية من خلال عدد من الجلسات حول: تطوير منظومة حفظ وبناء السلام ومنع النزاعات وجهود مكافحة الإرهاب ودفع أجندة المرأة والسلم والأمن والتعامل مع النزوح نتيجة النزاعات، حيث سيتم تناولها في إطار التحديات والأعباء التي فرضتها جائحة كورونا، والعمل على التوصل إلى توصيات محددة تساهم في تعزيزالاستجاية الأفريقية لتلك التحديات.

وأضاف شكري أن المناقشات ستتطرق كذلك إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام والأولوية بالنسبة للقارة الأفريقية، والتي لم يتم تناولها في الدورة الأولى للمنتدى مثل التغيرات المناخية في إطار تاثيرالظاهرة على السلم والأمن والفنون والثقافة والتراث باعتباره موضوع الاتحاد الأفريقي لهذا العام، وهو ما يحظى بأهمية كبيرة في إطار تراثنا الأفريقي.

وقال وزير الخارجية، إن المنتدى في دورته الحالية سيتناول عددا من المجالات تساهم في إنشاء بيئة مواتية لاستتباب السلم والأمن، ومن تلك المجالات تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية على ضوء الإطلاق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية في يناير 2021، وأيضا مشروعات البنية التحتية، فضلا عن انتخاب مصر مؤخرا لرئاسة لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة والذي ستحرص من خلالها على تعزيز التعاون بين جهود بناء السلام بالأمم المتحدة وإعادة الإعمار في الاتحاد الأفريقي.

وأكد شكري أن الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام التي استضافتها مصر في ديسمبر 2019 بمحافظة أسوان خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، قد نجح- بفضل قادتها الأفارقة- في تدشين منصة رفيعة المستوى من أجل تعزيز العلاقة بين السلم والأمن المتسدامين نتجت عن مناقشاتهم الثرية عن مجموعة من الاستخلاصات التي نسعى إلى البناء عليها خلال الدورة الثانية ومتابعة تنفيذها، ومن أهمها ضرورة الاستعاضة عن منهج إدارة الأزمات والحلول الجزئية قصيرة المدى إلى مفهوم السلام والتنمية المستدامين، والحلول طويلة المدى والشاملة التي تعالج جذور الأزمات.

وأضاف أن هذه الاستخلاصات لاقت صدى واسعا في مختلف المنتديات والمحافل الدولية وساهمت في الدفع برؤى الدول الأفريقية تجاه قضايا السلم والأمن والتنمية.

وأشار شكري إلى أنه على غرار ما تم في الدورة الأولى للمنتدى، فقد سبق للدورة الثانية عقد عدد من ورش العمل التحضيرية حول بعض هذه الموضوعات، تمخض عنها عدد من النتائج والتوصيات التي ستسهم في إثراء مداولات المنتدى، كما تم تضمينها في تقرير أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي تم نشره على موقع المنتدى.

وأكد شكري- مجددا- حرص قيادة مصر على تعزيز التعاون فيما بين أشقائها الأفارقة وشركائها الدوليين، انطلاقا من مبدأ الملكية الوطنية والتعاون الدولي، بهدف تمكين دول القارة من تحقيق أهداف وطموحات واَمال شعوبها.