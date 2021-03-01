شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» تعلن عن المسابقة الثقافية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، ممثلة في إدارة التخطيط والمشروعات عن المسابقة الثقافية الكبرى عن الشخصيات البارزة والتى يتاح الاشتراك فيها لجميع أهالي أسوان خاصة أبناء التربية والتعليم «عاملين وطلاب».

تقوم المسابقة على التحدث عن شخصية أسوانية بارزة ومؤثرة في المجتمع، تاريخها حافل بالإنجازات والبصمات المضيئة يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ومطلوب من المشارك التعرف على الشخصية وإكمال إنجازتها من خلال التعليق على فيديو المسابقة المنشور على الصفحة الرسمية للمديرية ببوابة أسوان التعليمية.

ويشترط في المسابقة أن يكون التوثيق خلال ١٢ ساعة من الإعلان عنها، وعلى المتسابق المشاركة في جميع الحلقات.