شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة معلنة.. تقرير السلحفاة النافقة بالغردقة: مهددة بالانقراض وقتلت ببندقية صيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى خبراء معهد علوم البحار بالغردقة برئاسة الدكتور محمود عبدالراضي، عميد المعهد، اليوم الإثنين، من التقرير العلمي لمعاينة السلحفاة النافقة بمدينة الغردقة.

حصلت «المصري اليوم»، على نسخة من التقرير الذي أفاد بتلقى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد إشارة من محميات البحر الأحمر بوجود سلحفاة نافقة على متن أحد مراكب السياحية وجرى تسليمها للمحميات ثم تسليمها للمعهد لتحديد سبب النفوق.

أوضح التقرير أنه «تبين من الفحص الظاهري أنها سلحفاة أنثى من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض ويبلغ طولها 68سم وعرض الدرقة 70سم وإنها في حالة تعفن شديد، أنها مصابة في الجمجمة إصابة مباشرة متعمدة بواسطة بندقية صيد وتم قطع الجزء الخلفي للدرقة بآلة حادة. وقد تم القيام بدفن السلحفاة بالمدفن الصحي بالمعهد».

تابع التقرير: «تم إجراء الفحص الظاهري لها بواسطة عميد اللمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة والدكتور أشرف صديق محمد​المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة وعبدالرحمن محسن عبدالرحمن ​باحث بيئي- محميات البحر الأحمر وأحمد بكرى حسين​ باحث بيئي- محميات البحر الأحمر والحسين محمد عباس​ باحث بيئي- محميات البحر الأحمر».

الوضع في مصر

اصابات 181,829

تعافي 140,460

وفيات 10,639

كان فريق غطس بأحد اللنشات السياحية بالبحر الأحمر عثر على سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض، مهشمة الرأس وبها آثار نزيف بمنطقة الرأس وتم انتشالها من المياه وإخطار جمعيات المحافظة على البيئة بالواقعة، وأكد أحمد بيجو، صاحب مركز الغطس، أنه فوحئ بسلحفاة نافقة تطفو على سطح المياه وتم انتشالها واخطار جمعية المحافظة على البيئة لمعاينتها وبيان سبب نفوقها.حذر العاملون بالأنشطة البحرية والعطاسون وجمعيات المحافظة على بيئة البحر الأحمر من استمرار الأنشطة والممارسات البيئية المخالفة داخل مناطق المحميات الطبيعية والتي تهدد ثروات مصر من الشعاب المرجانية والثدييات البحرية وفي مقدمتها الصيد الجائر باستخدام شباك غير قانونية في مياه ومناطق الشعاب المرجانية بالبحرالأحمر.