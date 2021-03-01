شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب: توقعت قرار السيسي بشأن تأجيل قانون الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأجيل قانون الشهر العقاري.

وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «توقعت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، كون الممارسات السابقة أثبتت أن الرئيس متواصل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».

ودعا السجيني إلى إبداء الفرصة للمحامين العاملين في الشأن المدني، لتعبير عن رؤيتهم حول قانون الشهر العقاري.