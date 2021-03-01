شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تطلق أول تطبيق إلكتروني لمواقع محطات الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة أطلقت أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات الغاز الطبيعي.

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «التطبيق متاح حاليًا لجميع الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد»، مشيرًا إلى أن أكثر من 300 ألف سيارة تحولت للعمل بنظام الغاز الطبيعي.

وأكد أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التحويل حققت صدى واسعا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بعدد محطات الغاز الطبيعي إلى أكثر من ألف محطة نهاية العام الجاري.