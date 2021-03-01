شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الفرق الطبية بمركز نجع حمادي أعمالها لليوم الثاني للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

تابعت الفرق الطبية بإشراف من الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، الوصول إلى الأطفال بجميع القرى، إضافة إلى متابعة من فريق الإشراف بالمديرية والإدارة الصحية بنجع حمادي للفرق الطبية المشاركة في الحملة للوصول إلى كافة الأطفال من أجل حصولهم على التطعيم وحمايتهم.

اليوم التانى للتطعيم ضد شلل الاطفال

اليوم التانى للتطعيم ضد شلل الاطفال