شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: السلفيون أول من أساؤوا وتهكموا على رسول الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السلفيين هم أول من أساؤوا وتهكموا على سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، مضيفا: «بيوهمونا إنهم بيدافعوا عن سنة النبي، ويزوروا أحاديثه ويقولوا البيت غير المسجل بالشهر العقاري لا تدخله الملائكة».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، الاثنين: «بيزوروا أحاديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لخدمة مصالحهم وأعراضهم الخبيثة، وهم بعاد عن الدين وعن الله، ويتطاولون عن النبى ويستهزئون بالقرآن الكريم والسنة، ويكذبون على الله ورسوله، ويتطاولون على خصومهم من المشايخ بنسب فتاوى مزورة عنهم، يقولك الشيخ فلان حلل الخمر والحشيش، بالافتراء والباطل، هدفهم فقط الإساءة له، وليس لديهم علم أو آداب الاختلاف».