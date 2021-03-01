شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأمريكية: نجدد التزامنا بدعم المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إننا نجدد التزامنا بدعم المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية فى تقدم، موضحة أن السعودية لديها الحق فى الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها.

وتابع وزارة الدفاع الأمريكية، أن السعودية شريك استراتيجى وعلينا واجب دعمها والدفاع عن أمنها.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: لا يوجد جديد بشأن القوات في أفغانستان، مستطردا: نتوقع أن تنتهي المراجعة بشأن وضع القوات الأمريكية في الخارج منتصف العام الجارى.