شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: حملة ضخمة الأسبوع الجارى لشحن لقاحات كورونا لـ15 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، بدء حملة تطعيم ضخمة هذا الأسبوع بشحن لقاحات كورونا إلى 15 دولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجا تحتاج 3 مليارات دولار.

وتابعت منظمة الصحة العالمية: "من غير الواقعى الاعتقاد أن جائحة كورونا ستنتهى هذا العام".

وفى وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية: "رصدنا ارتفاعا فى إصابات كورونا لأول مرة منذ 7 أسابيع".