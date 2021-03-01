شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستجيب لعلاج الطفل يحيى زكريا المصاب بضمور في المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناشدة المواطن زكريا بعلاج ابنه يحيى المصاب بضمور في المخ.

وتلقت الإعلامية عزة مصطفى استغاثة من المواطن زكريا خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، وعرضت تقريرا عن الحالة وتلقت استجابة مباشرة من الرئيس السيسي.





وقال الحاج زكريا فى اتصال هاتفى "ربنا يخلى الرئيس السيسى وميشفش حاجة وحشة" موجها الشكر للرئيس السيسى على التدخل السريع، متمنيا رؤية الرئيس وتوجيه الشكر له.

وتلقت عزة مصطفى استغاثات حيث قدمت الحاجة صفية استغاثة لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد بخصوص حالة ابنها الذى يبلغ من العمر 30 عاما ويعانى من إصابة فى الظهر ويحتاج جراحة وهى تعانى من عدد من الأمراض.

وأضافت الحاجة صفية خلال مداخلة، أنها تعمل من أجل التكفل بمصروفات علاج ابنها وعلاجها وأنها حصلت على قرار علاج على نفقة الدولة منذ اغسطس من العام الماضى ولكن لم يتم تنفيذه.