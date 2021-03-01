أخبار مصر.. الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

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الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

الرئيس السيسي: تحديات جائحة كورونا لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحديات جائحة كورونا لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية.

الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، بلوغ نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية لـ 77.2% بعد تعافى 140892 حالة حتى اليوم الإثنين.

الرئيس السيسي خلال كلمة مسجلة بافتتاح الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام: يسعدنا مشاركة تجربة مصر الرائدة فى مشروعات البنية التحتية.. ويطالب بتوفير لقاح كورونا لشعوب أفريقيا بشكل أكثر إنصافا وعدلا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية التى دشنها معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام الدورة الثانية لمنتدى أسوان: "حالت الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا دون أن نعاود الاجتماع وجها وجها.. ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى للاستفادة من قوة الدفع فى الدورة الأولى وما حققته من نجاحات الوقت الراهن الأمثل لنتدارس معانا التحديات الجسيمة".

الرئيس السيسى يصدر تعديلات قانون المرور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعدأن وافق عليه مجلس النواب.

أكثر من 550 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا امتحان الفصل الدراسى الأول فى الإنجليزى والجغرافيا إلكترونيا دون مشاكل.. الطلاب: استقرار سيستم الاختبار وجاوبنا عن الأسئلة فى وقت قياسى.. وانتهاء تقييم 5 ابتدائى بالترم

تمكن أكثر من 550 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى العام من أداء الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا إلكترونيا على التابلت دون مشكلات كبيرة مثلما حدث فى أول يوم لهم بالامتحانات السبت الماضى، حيث أكد الطلاب استقرار سيستم الامتحانات والدخول على منصة الامتحان بشكل سهل وبسيط.

الرئيس يصدر قرارين بتشكيل مجلسى إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 80 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية.

الإدارية العليا تحسم طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك 15 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل.

وزير الخارجية أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية: مصر تؤمن بأهمية العمل الأفريقى المشترك وتسهم فى تحقيق السلام والتنمية بالقارة.. شكرى: يجب تعزيز قدراتنا فى أفريقيا لمواجهة الإرهاب والمقاتلين الأجانب

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تؤمن بأهمية العمل الإفريقى المشترك، وتسهم بجهد حثيث فى تحقيق السلام كركيزة للتنمية فى القارة، جاء ذلك فى الكلمة الرئيسية التى ألقاها شكري، اليوم الإثنين، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، فى نسخته الثانية، والذى يعقد تحت عنوان (تشكيل الوضع الطبيعى الجديد فى إفريقيا: التعافى بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل) بمشاركة قادة ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين من الدول الإفريقية.

تعرف على موقف على معلول من قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال

تبدو حظوظ على معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى المشاركة مع الفريق فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل صعبة للغاية، وتشير الدلائل إلى أن اللاعب لن يلحق بالمباراة.

وحاول الأهلي استعادة على معلول فى مباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لكن الأمور تبدو صعبة للغاية.

حقائق مثيرة عن مواجهات الزمالك ووادى دجلة.. الأبيض يهزم الغزلان 9/0 قبل مباراة الليلة.. كتيبة سالاس لا تعرف الفوز على أبناء ميت عقبة.. التعادل عنوان اللقاءات الأخيرة.. الرباعية أكبر فوز..ومحمود علاء عميل مزدوج

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع وادى دجلة باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة يدخلها الفارس الابيض أملا فى الحفاظ على صدارة الدوري بينما يستهدف دجلة الخروج بنتيجة إيجايبة للهروب من قاع المسابقة، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس هذه المواجهة.

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديلات "التنظيم والإدارة"

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، فضلا عن مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، مع الدعوة إلي عقد جلسة أخري غداً الثلاثاء.