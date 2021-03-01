فرحة انتهت تحت الماء.. مأساة خريج هندسة فارق الحياة غرقا داخل مزرعة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات غرق شاب داخل مزرعة بمركز العياط جنوب المحافظة.

وتبين أن الشاب "أحمد محمد" حاصل على بكالوريوس الهندسة العام الماضي، تقدم لشغل وظيفة بمزرعة بالمنطقة الصحراوية بدائرة المركز.

منذ شهر انتظم الشاب حديث التخرج في عمله الجديد خاصة مع توفير محل إقامة له داخل غرفة ملحقة بالمزرعة كون أصل إقامته مركز دسوق محافظة كفر الشيخ.

اعتاد الشاب قضاء وقت الراحة مع عامل بمزرعة مجاورة، إذ يتبادل الاثنان رفقة آخرين الحديث وتناول الطعام أيضا.

يوم الواقعة انتهى الشاب من العمل الموكل إليه. خلع ملابسه وترك متعلقاته الشخصية "حافظة نقود - هاتف محمول" داخل غرفته وعمد إلى الاستحمام داخل أحد الأحواض التي تشبه البئر.

بحلول المساء، لاحظ عمال المزرعة اختفاء الشاب عن الأنظار دون مقدمات. انطلق الجميع في رحلة للبحث عنه لكن دون جدوى.

مع تأزم الموقف، اتصل العمال بصاحب المزرعة الذي وجههم بإعادة البحث عن الشاب خاصة الحوض الكبير باعتباره المكان الأخير المتوقع كشف اللغز من خلاله.

انتظر العمال شروق شمس اليوم التالي لسحب المياه من الحوض فعثروا على جثة الشاب حديث التخرج بعد أن فارق الحياة متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط تمهيدا لتسليمها لأسرته بعد استصدار تصريح بالدفن من النيابة العامة.