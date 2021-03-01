النيابة الإدارية تكلف المستشارة أسماء توفيق بمباشرة الادعاء أمام "تأديبية المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قامت المستشارة أسماء محمد توفيق، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالمنيا.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي.

وبهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن واحد عشرون عضوة من عضوات النيابة الإدارية.

يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.