​البرلمان يقر اتفاقية المساعدة لتنفيذ مدينة الروبيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

وتمثل الاتفاقية أهمية في تعزيز تحقيق الأبعاد الاستيراتيجية لتطوير صناعة الجلود في مدينة الروبيكي للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء علي التلوث الناتج عن الصرف الصناعي في الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الإيطالية الرائدة والمتميزة في هذه الصناعة.

ويأتي هذا الأمر بعد نقل منطقة مجرى العيون القديمة إلى مدينة الجلود بالروبيكي بعد تخصيصها بقرار جمهوري على مساحة 506 فدان على 3 مراحل تم إنشاء وتسليم المرحلة الأولى بالكامل عام 2017 على مساحة 176 فدانًا وجار تسليم المرحلة الثانية على مساحة 109 أفدنة.

وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بموجب هذه الاتفاقية مبلغ 6 ملايين يورو، لتنفيذ البرنامج المذكور علي دفعتين سنويتين متتاليتين ويختار الطرف الإيطالي شركة مراجعة لمباشرو اجراءات المشتريات والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.