شكرا لقرائتكم خبر عن عطية: منتدى أسوان 2 للسلام والتنمية يرفع اسم عاصمة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى أسوان 2 للسلام والتنمية المستدامين، والذي تعقد جلساته افتراضيا بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري تحت عنوان «صياغة واقع إفريقي جديد.. نحو تعافي أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل».

وأشاد عطية -بحسب بيان الاثنين- بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على استمرار تنظيم هذا المنتدى القاري الذي يساهم بشكل مباشر في رفع اسم أسوان عالياً كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم منتدى أسوان يعكس مكانتها لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بإعادة الوجه الحضاري لها كأهم المقاصد السياحية وقبلة للاستثمارات العالمية والمحلية، فضلاً عن أنها مركز تاريخي للثقافات المتنوعة، لافتًا إلى أن أسوان بفضل هذه التوجيهات تشهد حاليًا مشروعات غير مسبوقة في قطاعات التطوير والتجميل والبنية التحتية، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقع الحياة نحو الأفضل وخاصة مبادرات حياة كريمة وتطوير الريف المصري والتأمين الصحي الشامل وغيرها.