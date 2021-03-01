شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحصين 4 ملايين رأس ماشية ضد مرضي الحمي القلاعية و«الوادي المتصدع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة بإجمالي أكثر من 4 ملايين رأس ماشية.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية الإثنين، إنه تم تحصين 2 مليون و124 ألفا و697 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم «مليون و260 ألف و218 رأس أبقار، و671 ألفا و725 رأس جاموس، و168 ألفا و950 رأس أغنام، و23 ألفا و804 رؤوس ماعز» حتى 28 فبراير2021، مشيدا بالدور الوطني الذي يقوم به الأطباء البيطريين من أجل تحصين الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم .

وأضاف «القصير» أنه تم تحصين 2 مليون و41 ألفا و404 رؤوس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم «مليون و190 ألفا و756 رأس أبقار، و665 ألفا و577 رأس جاموس، و160 ألفا و92 رأس أغنام، و23 ألفا و804 رؤوس ماعز، و1175 راس جمال» حتى 28 فبراير2021.